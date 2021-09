O Benfica, com uma média de 639 passes por jogo, é o clube português com maior média de passes nos jogos já disputados esta temporada no respetivo campeonato, reporta o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira.

Nos dados analisados pelo CIES em 36 ligas do mundo, 32 delas na Europa e quatro nas Américas, o Paris Saint-Germain é o clube que surge com a maior média de passes, conforme pode ver na galeria associada. Os encarnados surgem no 14.º lugar.

Contudo, olhando à percentagem de sucesso de passes, o PSG não surge isolado nos dados analisados: tem 92,2 por cento de eficácia de passes, tanto quanto a Lazio, que apesar disso surge só no 12.º lugar na média de passes total, à frente do Benfica.

A equipa comandada por Jorge Jesus tem uma posição ainda melhor, no entanto, se se olhar à percentagem de passes no meio campo ofensivo: está no quinto lugar, com uma percentagem de 55,4 por cento, apenas atrás de Shakhtar Donetsk (67,6 por cento), Manchester City (60), Ajax (57,2) e Paksi FC (56).

O estudo do CIES abrange apenas os jogos até 9 de setembro, isto é, não inclui os mais recentes jogos do último fim-de-semana, os da 5.ª jornada no caso da I Liga portuguesa. Foram, por isso, analisadas as primeiras quatro jornadas da prova lusa.

Olhando só a Portugal, o FC Porto segue-se ao Benfica na maior média de passes por jogo (585), com o Sporting a completar o pódio (571). Em todos os parâmetros (média de passes totais, percentagem de sucesso e percentagem de passes no meio campo adversário), é o Benfica que surge sempre com melhores números até ao momento.