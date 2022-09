O Casa Pia anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado Léo Natel, por empréstimo do Corinthians. O jogador brasileiro de 25 anos regressa assim a Portugal, após alinhar nos juniores do Benfica, em 2016.

Na última temporada, Léo Natel esteve no APOEL de Chipre, por cedência do Corinthians, fazendo seis golos em 29 jogos.

O Avançado, que atua pelos flancos, é a segunda contratação do Casa Pia no último dia do mercado de transferências, depois do defesa central camaronês Duplexe Tchamba, emprestado pelos dinamarqueses do SonderjyskE.