O complexo das piscinas municipais e dos balneários do Estádio Municipal de Olhão foi encerrado temporariamente devido a um surto de legionella.

A Câmara de Olhão informou que foram detetados indícios do desenvolvimento de cultura de legionella nas instalações, após uma monitorização das águas quentes sanitárias dos equipamentos desportivos públicos municipais.

O encerramento do complexo, em articulação com a Autoridade de Saúde, serve «para dar lugar a uma intervenção mais profunda, que poderá ter de passar pela substituição dos componentes do sistema de águas quentes». Segundo a autarquia, os procedimentos necessários à erradicação da bactéria não surtiram, ainda, o efeito desejado.

Quanto ao estádio, o município do distrito de Faro adiantou que aguarda «os resultados da última contra-análise efetuada, que ditará, se negativa, a reabertura dos balneários».