Sp. Braga e Sporting são as únicas equipas a terem mais do que um jogador na equipa da jornada.

Os «Guerreiros do Minho», que receberam e venceram o V. Setúbal (3-1), colocam o central Bruno Wilson e o avançado Ricardo Horta no onze ideal, enquanto o Sporting, que bateu em casa o Boavista (2-0), inclui Wendel e Plata [na foto], que foi o jogador com melhor nota na pontuação combinada do Maisfutebol e do Sofascore.

De resto, há mais sete clubes representados, entre eles os candidatos ao título Benfica e FC Porto: nos encarnados destaca-se o guarda-redes Vlachodimos, enquanto nos azuis e brancos o lugar no onze é de Telles, que é também o autor do golo da jornada.