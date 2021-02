«CHUTEIRAS PRETAS» é um espaço de Opinião do jornalista Pedro Jorge da Cunha. Pode seguir o autor no Twitter. Calce as «CHUTEIRAS PRETAS».

«Vê, ouve e não fales!», assim mesmo, exclamativo. Johan Cruyff gritou-o ao filho Jordi, dias após promovê-lo à primeira equipa do Barcelona. Para Johan, apesar dos maneirismos e dos maus fígados, a mensagem até envolvia uma premissa pedagógica. Era um What happens in Vegas, stay in Vegas aplicado ao balneário dos jogadores do Barça.

Johan recusava colocar o filho numa posição mais ingrata do que já estava. De um lado, o pai e treinador; do outro, todos os colegas de equipa. Perante um cenário delicado, o saudoso Johan tentou facilitar as coisas a Jordi. «Não quero saber de nada do que se passa lá, guarda tudo para ti.»

Dois anos e dezenas de reprimendas depois, Jordi foi vendido ao Manchester United. Johan entregou o filho à asa protetora de Alex Ferguson, certo de que nada mais podia fazer por Jordi em Barcelona e no Barcelona.

Nunca falei com o menino Francisco Conceição. Jamais cometeria o erro ou o abuso de lhe dar um conselho. Tem bons amigos, tem uns pais próximos, tem muitos irmãos, está bem rodeado e não lhe falta amor e equilíbrio familiar.

Mas – há sempre um ‘mas’ nestes artigos – se lhe pudesse dizer alguma coisa, creio que seria isto: «Vê, ouve e não fales», sem o ponto de exclamação.

Vivemos numa época em que a busca de heróis se tornou maçadora. Tudo é mastigado e engolido depressa, sem ser saboreado. Se colonizássemos Marte amanhã, passado dois dias já não seria notícia. Os grandes feitos acabam mais depressa do que o próximo número de malabarismo político dos trumpistas desta e de outras vidas. Respirem.

Respirem e vejam o que joga Francisco Conceição. Joga tanto! – com ponto de exclamação. Abomino caricaturas desajeitadas e comparações precipitadas, mas há algo de grande no futebol de Francisco. Baixinho, esquerdino, corajoso, imprevisível. Recebe a bola e parte para cima do medo, barbeando-o com uma catana.

Francisco é a melhor notícia no mundo do FC Porto nas últimas semanas. Talvez a única. Por isso, com a devida vénia e a permissão de quem o ama, deixo-lhe três palavrinhas apenas. «Vê, ouve e não fales.» Nós vamos saboreando tudo com a parcimónia possível.

