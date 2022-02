«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.

Futebol e política se misturam a todo instante. A toda a hora. Em cada esquina. Em cada olhar. Os olhos marejados e a boca tremula de Yaremchuk não nos deixam mentir.



O Estádio da Luz foi palco de uma das maiores e mais impressionantes manifestações de solidariedade sociodesportiva das últimas décadas. Sem batalhas e nem sequer rivalidades. Empatia pura e emocionante.



Jogadores, dirigentes, torcedores, jornalistas e amantes do esporte que mais une - ou deveria unir - do mundo aplaudiram o atacante ucraniano. Abraçaram o homem ucraniano. Acolheram o filho ucraniano. Um momento raro de reflexão com a bola rolando.



O futebol, quando quer, tem um impacto positivo monstruoso nas nossas vidas e na forma como olhamos para o próximo. Infelizmente, especialmente na atual temporada em Portugal, a imagem estava sendo das piores.



Inúmeras investigações, detenções, suspeitas de corrupção, brigas dentro e fora dos estádios, ameaças, insinuações e falta de respeito entre adversários e até mesmo um bizarro jogo autorizado e iniciado com onze contra nove. As manchas são incontáveis.



Ainda há um percurso árduo, esburacado e repleto de curvas para percorrermos juntos (!), mas nunca é tarde para sermos melhores pessoas, seja no futebol ou na política. Diferentemente das guerras, não há inimigos no esporte.



O futebol português na noite de 27 de fevereiro de 2022 foi manchado... de azul e amarelo. Aquelas que são cores da Ucrânia e, mais do nunca, também da esperança.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil.