O grande problema de Ruben Amorim talvez seja ser único. Entre erros e (muitos) acertos, defeitos e (várias) qualidades, é um profissional essencial não apenas para o Sporting, mas para o futebol português num todo.



É pena não existir outro Ruben Amorim por aí, seja dentro ou fora de campo. Frontal, honesto e crítico. Esclarecedor e corajoso. Mais do que um treinador de primeira, um comunicador de excelência. Um exemplo a ser replicado.



Desenhou na perfeição o cenário da polêmica venda de Matheus Nunes para o Wolverhampton. Deu o peito às balas antes, durante e depois de consumada a transferência. Não fugiu aos questionamentos. Não deixou, sobretudo, de ser ele mesmo.



O preço a pagar geralmente é alto. A genuinidade muitas vezes caminha de mãos dadas com a ingenuidade. Não são polos opostos, até porque o contrário de "ser genuíno" é "ser falso", e de falsidade o treinador do Sporting não tem nada.



Houve também inocência de Amorim em acreditar fielmente na promessa de permanência do jogador. Era uma saída anunciada há meses, para não dizer anos. Um negócio para o futebol inglês que sempre esteve controlado por Jorge Mendes e Frederico Varandas.



O mundo gira e o futebol, especialmente o futebol, meus amigos e minhas amigas, dá voltas. Tiramos lições de tudo o que acontece ao nosso redor. Caímos e levantamos. Se há alguém que caiu e levantou rapidamente mais fortalecido com tudo isso, esse alguém tem nome: Ruben Amorim.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil