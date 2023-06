Campeão nos Países Baixos, capitão do Feyenoord, jovem promissor de 22 anos e nome consolidado na seleção turca. Orkun Kokçu, por si só, justifica tranquilamente por parte de um tubarão europeu um investimento de 30 milhões de euros. Ou superior. Já a justificativa do lado do Benfica para avançar com tamanho investimento se chama Roger Schmidt.

Por mais ambicioso que seja, por mais dinheiro que esteja atualmente disponível em caixa para gastar, as águias só vão investir pesado no jogador turco porque o treinador alemão está com moral de sobra na Luz. Obviamente, ter conquistado o título nacional tem enorme efeito, mas há um certo norueguês na parada que tem influência direta em mais uma forte «aposta» no mercado

Schmidt acertou em cheio com Fredrik Aursnes. Não há o que discutir. Convenceu o clube encarnado a desembolsar 13 milhões de euros (com outros 2 milhões de euros) por um até então «desconhecido» de 26 anos. Em pouquíssimo tempo, fez dele uma peça decisiva - para não dizer indiscutível e imprescindível - na equipe. O camisa 8 cumpriu, e bem, em todas (!) posições.

Um Benfica campeão com Aursnes em baixa muito, muito provavelmente não colocaria Kokçu como a (cada vez mais) provável compra de sempre do futebol português. Se vai haver Orkun Kokçu no Benfica, é porque houve Fredrik Aursnes no Benfica. Houve, acima de tudo, Roger Schmidt no Benfica. O desejo do alemão não chega a ser uma imposição, mas, quem sabe, hoje é quase uma ordem.

