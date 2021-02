Zaidu evoluiu para treino condicionado na sessão de trabalho que o plantel do FC Porto cumpriu na manhã desta terça-feira, véspera do regresso a Braga, agora em duelo das meias-finais da Taça de Portugal (20h15, com transmissão na TVI).

O lateral esquerdo saiu lesionado (lombalgia) da visita de domingo ao Minho, a contar para a Liga, e persiste assim a dúvida sobre a possível utilização.

Indisponível parece continuar Otávio, que nesta terça-feira voltou a fazer tratamento, tal como Nanu, ainda obrigado a repouso depois da aparatosa lesão sofrida no Jamor.

Ivan Marcano continua a fazer treino integrado condicionado, com o boletim clínico a incluir ainda o nome de Mbaye, limitado a ginásio enquanto recupera de uma intervenção cirúrgica.