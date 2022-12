Javier Saviola está de férias na Argentina com a família e aproveitou para se encontrar com um velho amigo: nada mais nada menos do que Pablo Aimar.

A dupla que maravilhou adeptos de River Plate e Benfica esteve junta no país natal, depois de o antigo médio ter conquistado o Mundial 2022, como adjunto de Lionel Scaloni.

«Com o meu irmão Pablito. Como sempre, o nosso encontro ficou curto. Oxalá possamos repetir em breve», escreveu Saviola.

As reações à publicação não se fizeram esperar, com várias personalidades - Benfica incluído - a reagirem à fotografia da dupla argentina. Refira-se que Pablo Aimar é técnico nas seleções argentinas, enquanto Javier Saviola trabalha na formação do Barcelona, em Espanha.