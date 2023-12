Declarações de Pablo Villar, treinador do FC Vizela, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a derrota (1-3) frente ao Sp. Braga no jogo de abertura da 13.ª jornada da Liga:

«Acho que abordámos bem o jogo, os primeiros minutos tivemos bem, perto da grande área do Braga com alguns lances de jogo. Há um momento determinante que interrompe o bom início, a lesão do Nuno Moreira, e tivemos que adaptar. Acabámos por sofrer depois o golo, o que acaba por ser determinante com equipas deste valor. Na segunda parte, num lance de canto claríssimo para nós, até o quarto árbitro estava a dizer isso, sofremos o segundo golo. Ainda conseguimos marcar, depois tentámos desesperadamente o empate e sofremos o terceiro golo».

[Jogou com dois laterais esquerdo, Lebedenko a defesa e Matheus Pereira como extremo] «Perdemos o Lacava neste jogo, está na seleção, e precisávamos de Rodrigo Escoval no centro da defesa. O Lebedenko é um lateral que podia fazer um bom trabalho frente ao Braga, com o Matheus à sua frente. O Matheus Pereira é super ofensivo, podia sair com espaços para criar situações de ataque».

[Último lance do jogo, Jardel tenta fintar e perde a bola para o terceiro golo do Braga] «No final com toda a malta na grande área tens de meter a bola na área. Não há outra hipótese. É um lance que não quero comentar, mas a bola tem de ser colocada na área».