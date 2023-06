Pablo Villar diz que o Vizela deve ser uma equipa «alegre», que ganhe duelos, e estimou serem precisos seis ou sete reforços para completar o plantel.

Aos 36 anos, o substituto de Tulipa no comando técnico dos vizelenses chega a Portugal, depois de ter orientado, em 2022 e no início de 2023, o Riteriai, da liga da Lituânia.

«Sou um treinador muito jovem, que deu muitas voltas ao mundo. Quero dar continuidade ao trabalho feito nos anos anteriores. Estive a conhecer a história da cidade e percebi como é lutadora. […] Quero uma equipa alegre e vertical que vá à luta em cada lance, que ganhe duelos», realçou o espanhol na apresentação da nova equipa técnica, antes do primeiro treino da época 2023/24.

Depois de confirmadas as saídas dos defesas Aidara e Kiki Afonso, do médio Claudemir e do ponta de lança Osmajic, o técnico defende que o Vizela precisa de seis ou sete reforços para encarar a nova época.

Já o presidente da SAD, Joaquim Ribeiro, garante que os vizelenses estão «a tentar segurar com unhas e dentes» os restantes habituais titulares da época passada para manter a identidade da equipa.

O dirigente aponta a permanência como «obejtivo base», mas pretende ver o clube melhorar o 11.º lugar da última temporada e recusa que a aposta no jovem treinador espanhol seja um risco.

«Respondeu com competência a todas as dúvidas que poderíamos ter. Pensámos em várias opções, mas ele mostrou um trabalho muito aprofundado, além de trazer uma equipa técnica muito competente. Não temos dúvidas de que vai ser uma aposta forte», defendeu Joaquim Ribeiro.