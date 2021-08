Depois de ter vencido os norte-irlandeses do Larne por 4-0 em casa, o Paços de Ferreira está em posição muito privilegiada para garantir o play-off da Liga Conferência.

Mas Jorge Simão, técnico dos pacenses, quer que a equipa não facilite no jogo da 2.ª mão, agendado para esta quinta-feira. «O nosso primeiro objetivo é passar a eliminatória, mas vamos procurar associar a isso uma vitória. E, para tal, temos de encarar o jogo com o mesmo nível de seriedade e de respeito que o adversário nos merece, independentemente do que já fizemos na primeira mão», afirmou.

«Acho que é expectável que o Larne tenha uma abordagem mental muito forte nos primeiros minutos e que isso se traduza por querer rapidamente procurar a nossa baliza e tentar pressionar um pouco mais, para tentar chegar ao golo. Mas cabe-nos a nós ter a capacidade de contrariar isso e de controlar o jogo», acrescentou sobre o jogo.

Em caso de apuramento, o Paços vai defrontar o Tottenham de Nuno Espírito Santos no play-off. «Não, ainda não falámos sobre o Tottenham. Na verdade poderá ser motivador para os jogadores poderem jogar a seguir com o Tottenham, mas se a nossa atenção passar para aquilo que ainda não aconteceu, corremos o risco de chegar à curva e derraparmos. Se nos desviarmos das nossas funções imediatas, a coisa pode correr mal», alertou.