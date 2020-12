Pepa, treinador do P. Ferreira, em declarações no final da derrota com o Benfica na Luz por 2-1:

«Foram duas equipas a procurar a baliza contrária e tenho de dar os parabéns ao P. Ferreira. Perdemos o jogo porque o quisémos ganhar. Sofremos o segundo golo porque procurámos a vitória e nos desposicionámos em alguns momentos. Perdemos este jogo, mas vamos ganhar muitas vezes no futuro. Quem joga assim, vai ganhar muitas vezes.

Quem faz quinze remates no Estádio da Luz? Fizemos mais remates do que o Benfica. A vitória podia ter caído para qualquer lado, caiu para o do Benfica, paciência. Saímos daqui com zero pontos, mas esta filosofia é que é importante. Não viemos aqui para queimar tempo, quisemos jogar. Parabéns ao Paços pelo jogo e parabéns ao Benfica pelos pontos.»