Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-1 ante o Gil Vicente, em jogo da 18.ª jornada da I Liga. O técnico abordou as contratações de Paulo Bernardo e Hernâni Infande e confirmou, ao ser questionado, a chegada do médio português Tiago Ribeiro. Entretanto, o Maisfutebol confirmou que o jogador de 20 anos chega cedido pelo Mónaco até final de 2022/23:

[Chegadas de Paulo Bernardo e Hernâni Infande:] «É dentro do que fomos fazendo agora no mercado. Jogadores enquadrados aqui no campeonato, vêm dar profundidade ao plantel, concorrência interna, que é importante, para continuarmos a ser competitivos. cada vez mais vai ser difícil agarrar o lugar para jogar e isso vai fazer com que a equipa cresça ainda mais e consigamos ser competitivos até final e atingir os nossos objetivos e é nesse intuito que acabámos por contratar esses jogadores, para termos profundidade, concorrência interna e qualidade para decidir o onze e para, a partir do banco, quando precisarmos, jogadores com características diferentes para pôr em prática a nossa ideia de jogo.»

[Tiago Ribeiro, que também chega:] «É outro jogador que é português, isso é importante, é um jovem que tem talento, vai ter o tempo e espaço dele e logo vemos o que podemos tirar dele, mas é um jogador com qualidade que pode aportar coisas diferentes.»