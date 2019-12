Há bens e serviços dos quais não podemos prescindir. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) cerca de 60 por cento das despesas das famílias portuguesas vão para habitação, transportes e alimentação.

Em 2020, a fatura de eletricidade vai baixar, mas as despesas com rendas de casa, veículos a gasóleo, tabaco, bebidas com açúcar e telecomunicações vão subir.

Saiba mais no vídeo associado e na TVI24