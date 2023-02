Com Francisco Conceição de regresso ao onze inicial, o Ajax somou este domingo a terceira vitória seguida na Eredivisie, na receção ao Waalwijk, por 3-1.

Em Amesterdão, foi a equipa visitante a marcar primeiro: Mats Seuntjens fez o 1-0 aos 17 minutos, assistido por Lobete.

Ao intervalo, Conceição deu o lugar a Brian Brobbey e o avançado demorou cinco minutos a ter impacto na partida. Aos 50 minutos, Berghuis assistiu e Brobbey empatou.

Foi preciso esperar pelo quarto de hora final para haver mais golos. Jurrien Timber fez a reviravolta para o atual campeão neerlandês aos 78 minutos – o passe foi de Calvin Bassey, também ele lançado ao intervalo –, antes de Mohammed Kudus fazer o 3-1 final, novamente com assistência de Berghuis.

Com este resultado, e decorridas 21 jornadas, o Ajax está no terceiro lugar do campeonato dos Países Baixos, a três pontos do líder Feyenoord. O Waalwijk é nono.