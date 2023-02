O Ajax anunciou esta quinta-feira que John Heitinga vai assumir o comando técnico da equipa principal até ao final da temporada.

O antigo internacional neerlandês, de 39 anos, era treinador dos «bês» do clube de Amesterdão, mas já orientou a equipa A de forma interina no domingo, no triunfo em casa do Excelsior (4-1), isto após o despedimento de Alfred Schreuder.

O Ajax, onde alinha o português Francisco Conceição, está a protagonizar uma época abaixo das expectativas e é quarto classificado no campeonato, com 37 pontos, a cinco do líder Feyenoord.