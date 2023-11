Ruud Geels, antigo avançado internacional pelos Países Baixos, morreu neste sábado aos 75 anos.

Vinte vezes internacional pela seleção laranja (11 golos marcados), Geels fez parte da geração de Johan Cruyff e esteve, ainda que sem qualquer jogo realizado, no Mundial 1974, no qual os neerlandeses perderam a final para a Alemanha. Dois anos depois, ajudou os Países Baixos a terminarem o Europeu no 3.º posto, com um bis no jogo de atribuição do último lugar do pódio frente à Jugoslávia.

Ruud Geels, um dos mais prolíficos goleadores neerlandeses da década de 70, teve uma carreira de quase duas décadas, com pontos altos no Feyenoord, pelo qual venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1969, e no Ajax, que representaria entre 1974 e 1978, com 153 golos em 166 jogos e onde foi quatro vezes seguidas o melhor marcador da Eredivisie.

Além de Ajax e Feyenoord, Ruud Geels representou Telstar, Club Brugge, Anderlecht, Sparta Roterdão, Roda, PSV Eindhoven e NAC Breda, clube em que terminou a carreira já na primeira metade da década de 80.

Neste domingo, antes do apito inicial do encontro entre Países Baixos e a Irlanda, foi cumprido um minuto de silêencio em memória de Ruud Geels.