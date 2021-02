Poucos minutos após a eliminação no Mundial de Clubes, e ainda no relvado, Abel fez um discurso motivacional aos jogadores do Palmeiras.

O momento de união da equipa do técnico português foi publicado nas redes sociais do clube, com destaque para as palavras do treinador.

«Agora é cabeça erguida. Cumprimos aqui, o processo foi feito, agora é a próxima. Disse-vos que não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que fizemos até ao fim. Mais uma vez: não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem de ser esta, do início ao fim», disse Abel, aos seus pupilos.

Recorde-se que o Palmeiras perdeu na meia-final do Mundial de Clubes frente ao Tigres. A próxima decisão é a final da Copa do Brasil, frente ao Grémio.