Abel Ferreira considera que a derrota do Palmeiras diante dos mexicanos do Tigres, na meia-final do Mundial de Clubes, foi decidida por «detalhes», lamentando a falta de eficácia da sua equipa nas poucas oportunidades que conseguiu criar.

«Quando ganhamos não está tudo bem, quando perdemos não está tudo mal. O que nós vimos aqui foi que nos comprometemos. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que nós fizemos. Infelizmente a bola não quis entrar. Jogo fica definido pelo detalhe do penálti, disse o treinador ainda no relvado.

O treinador português chamou ainda a atenção para a qualidade do adversário que o Palmeiras defrontou este domingo. «Não sentimos o golo. Muita gente não conhece os nossos adversários. Disse antes que é um adversário com muita qualidade individual e coletiva. Fez isso contra nós e contra todos. Tivemos as nossas oportunidades, o adversário também teve. Estes jogos são definidos por detalhes, e hoje foi um penálti que fez a diferença», destacou.

Apear da derrota e da desilusão, Abel Ferreira tira pontos positivos da atuação da equipa paulista. «Vamos valorizar o que fizemos e o que o adversário fez. Não jogamos sozinhos. Infelizmente, essa última oportunidade do Luiz Adriano não entrou. Não fomos tão eficazes como costumamos ser. Nesses jogos todos os detalhes contam», insistiu.

O Palmeiras ainda vai lutar pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes na próxima quinta-feira, frente ao derrotado do embate deste segunda-feira entre o Bayern de Munique e o Al-Ahly.