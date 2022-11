Abel Ferreira tirou a máscara de treinador «zangado» e sorriu como nunca na conferência de imprensa que se seguiu à festa do título, com uma goleada ao Fortaleza (4-0). O treinador português fez um balanço da temporada e fez já uma perspetiva da próxima época.

«Uma equipe que bateu os recordes que bateu, que foi eliminado da Taça [do Brasil] como foi, que fez uma grande Libertadores, não vou virar as costas para esses jogadores. Uma ou duas mexidas que irão acontecer são pelas saídas, como o Scarpa e quem quer jogar mais. Para cada saída, teremos uma reposição. As medidas serão sempre a partir das saídas ou se vender, se não houver vendas não haverá mexidas», começou por destacar.

Endrick, o jovem prodígio de 16 anos, marcou o último golo na vitória sobre o Fortaleza, naquele que foi o seu primeiro golo como titular. «Tudo que fizemos foi muito bem feito. Parabéns para o treinador da base, só nós soubemos o que tivemos que fazer para renovar seu contato, sou muito feliz pelas escolhas que fiz, está a trabalhar há dois meses connosco, parabéns para a equipa técnica e o restante é mérito dele. É um jogador fora da caixa, muito educado e não é necessário dizer muita coisa. Tivemos uma conversa e disse para nunca esquecer de onde veio, se tiver isso na mente terá um futuro risonho», comentou.

Foi o sexto título de Abel ferreira em apenas dois anos no Palmeiras. «Acima de tudo, um sentimento de orgulho e honra por pertencer a esse grupo de trabalho, de grandes homens. Disse que esse grupo foi montado para fazer história, não sei se existe no Brasil uma equipa que ganhou tanto e esse grupo sempre buscar vender mais. Um grande orgulho fazer parte desse grupo», destacou.

O Palmeiras ainda tem mais três jogos pela frente, mas Abel Ferreira fala já no futuro, a começar pela sua equipa técnica. «Estão comigo desde sempre, nunca vi necessidade de reforçar ou mudar. Pensam diferente de mim, questionam-me e não quero pessoas que concordem sempre. Quando surgiu a proposta, não hesitámos e foi fácil escolher. Começámos juntos, nos juniores do Sporting e tem sido uma trajetória consistente, assim como foi como jogador. Mas foi por muito trabalho», referiu.

Quanto aos títulos. «Os meus valores enquanto homem não altero com os títulos que ganho, não é isso que me guia. Não prometi títulos quando cheguei, prometo muito trabalho, valorizamos o clube e jogadores, conquistamos e quando falarmos de sucesso não devemos falar só de titular. O clube ganhou muito dinheiro, fizemos mudanças numa equipe que tem presente e futuro, de forma gradual, inteligente e no momento certo. É uma estrutura que tem um projeto. Um clube muito organizado, a comissão teve de perceber as condições que tinha e tirar o máximo de cada um. Exigimos muito de cada um e hoje todos somos onze», acrescentou.

Seis títulos em dois anos, mas Abel Ferreira quer mais. «Confesso que sou ambicioso, difícil me satisfazer com o que já ganhei, estou a pensar em mobilizar a continuar a ganhar, o que mais me enche de orgulho, num país que quando se ganha relaxa-se, peguei um grupo… não são só os seus títulos, mas as batalhas que tivemos. Mágico é aquilo que não se vê, o que esse grupo fez poucas pessoas puderam ver. Fomos campeões no sofá, mas de longe fomos os melhores», referiu ainda a finalizar.