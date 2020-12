Após o apuramento para as meias-finais da Libertadores, Abel Ferreira falou aos jornalistas e, apesar de o momento ser de comemoração, mostrou-se cauteloso.

«Ainda não ganhámos nada, somos a mesma equipa de que há tempos falavam mal. Criticaram jogadores, treinadores, e vai acontecer comigo», apontou o técnico do Palmeiras.

«Nós temos que pensar no próximo dia. Não pensamos se vamos ganhar isso ou aquilo. Como nem Guardiola e Klopp prometem títulos, eu também não posso fazer porque estou muito longe da capacidade que eles têm. Mesmo assim, um ano são campeões e no outro ficam 20, 30 pontos de diferença. E são os melhores treinadores do mundo. Única coisa que prometo é todos os jogos impor nosso jogo e fazer o que for para vencer», acrescentou Abel, que apontou, contudo, o caminho para chegar às vitórias.

«Para ganhar títulos, temos de ter a melhor defesa. É a história que diz. Muitas vezes falam na forma como atacamos, mas eu falo na forma como defendemos. É por aí que temos que andar, é o compromisso de correr para a frente a 100 km/h e para trás a 200 km/h. Enquanto tivermos isso, estaremos mais próximos de ganhar.»

Abel deixou ainda elogios à equipa do Palmeiras. «Enquanto tivermos a atitude, seguramente estaremos mais perto de ganhar. Nunca treinei uma equipa com tanta qualidade. Não são bons jogadores que fazem grandes equipes, mas sim grandes homens. E aqui eles sabem que precisam mais, de espírito, união. Estamos a construir o espírito guerreiro que é, muitas vezes, mesmo não fazendo um grande jogo, ir e ganhar. É assim que se constroem grandes equipas.»

O Palmeiras chegou à meia-final da Libertadores sem ter enfrentado nenhum clube que foi campeão da competição, mas o técnico português pede que não sejam desvalorizados os adversários.

«Não concordo em passar a imagem que os adversários são mais acessíveis. Detesto quando se desrespeita um adversário. Se chegaram aqui, têm qualidade. Temos de respeitar a 100%. Não temer nenhum, mas respeitar. Não vou entrar nessa onda. São todos difíceis.»