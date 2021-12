A esposa de Miguel Veloso, Paola Preziosi, partilhou nas redes sociais uma fotografia dos dois filhos do casal, Leonardo e Ginevra, com uma mensagem profunda.



«Aqueles momentos em que dizes para ti própria: 'Fizeste algo de bom na vida'.»



Miguel Veloso, atual jogador do Hellas Verona, leu a mensagem e não a deixou passar em claro, fazendo questão de recordar o seu papel.



«Fizeste algo de bom? Não exageremos. Fizeste não, fizemos, se tanto», atirou o antigo internacional português.



O médio de 35 anos está casado desde 2013 com Paola Preziosi, filha do presidente do Génova (Enrico Preziosi), clube que Miguel Veloso representou em dois períodos distintos - de 2010 a 2012 e de 2016 a 2019.



