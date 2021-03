O Lille, líder da Ligue 1 de França, empatou no reduto do AS Monaco (0-0), em encontro referente à 29.ª jornada da Ligue 1 de França.



Os portugueses José Fonte (90 minutos), Renato Sanches (69) e Xeka (21) foram utilizados pelo treinador do Lille no jogo deste domingo.



O Paris Saint-Germain, segundo classificado, não conseguiu aproveitar a escorregadela do líder. Aliás, fez ainda pior, perdendo na receção ao Nantes (1-2).



Julian Draxler marcou primeiro para os locais (42m), mas Randal Kolo Muani (59m) e Moses Simon (71m) deram a volta ao resultado para o Nantes.



Assim, o Lille passa a ter uma vantagem de três pontos sobre o Paris Saint-Germain na frente da tabela classificativa.



Confira os resultados e a classificação da Ligue 1.