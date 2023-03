Kylian Mbappé tornou-se neste sábado no melhor marcador da história do Paris Saint-Germain. Com o golo que fechou a vitória sobre o Nantes, o internacional francês de 24 anos chegou aos 201 golos.

Mbappé deixa para trás Edison Cavani, tendo precisado de cinco anos e meio e menos 50 jogos do que o uruguaio para entrar na história do PSG.

Veja no vídeo associado a este artigo o golo que deixa Mbappé na história.