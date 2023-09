Madalena Costa sagrou-se, na quarta-feira, campeã do mundo de patinagem artística em juniores, na prova de patinagem livre, na Colômbia.

A jovem atleta de 14 anos, do Santacruzense, da Madeira, completou o programa longo com um total de 236,38 pontos.

«Sinto-me muito feliz e concretizada e que todo o trabalho foi valorizado e recompensado. Sinto que consegui superar as expectativas e honrar o meu país e as pessoas que acreditam e gostam de mim», disse a jovem, citada no comunicado da Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

«Esta conquista significa muita coisa: muitas horas de treino e abdicar de muitas coisas. Significa também confiança, não só a minha confiança em mim, mas também a confiança dos selecionadores, da Federação, da minha mãe» e treinadora.

Esta foi a primeira medalha de ouro de sempre conquistada por Portugal em patinagem livre. Madalena Costa, refira-se, já se tinha sagrado campeã da Europa em 10 de setembro.

A também portuguesa Catarina Craveiro, campeã da Europa este ano, terminou em quarto lugar com 149,85 pontos.