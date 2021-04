Os heróis no desporto não são apenas aqueles que conquistam o ouro nos Jogos Olímpicos, que batem recordes mundiais ou ganham a Liga dos Campeões. Os heróis do desporto são também aqueles amadores que todas as semanas se dedicam às modalidades por puro prazer, por uma paixão que move montanhas.

Uma montanha que pode ser o frio de uma terça-feira gelada de novembro, um treino à chuva, depois de um longo dia de trabalho, ou simplesmente a descrença dos outros. Estes verdadeiros Heróis do Desporto deixaram de estar sozinhos nessa fé de atingir o ‘impossível’.

Numa altura em que o desporto amador sofreu uma pancada, a iniciativa Heróis Betano pretende que atletas, equipas, clubes ou instituições consigam prosseguir com os projetos que sonharam. A ideia é simples: ser a mão que ajuda a levantar após a queda para depois se cortar a meta.

Essa mão que apoia em forma de material desportivo, uma viagem a uma competição ou outro tipo de suporte que ajude o objetivo a ser cumprido. Porque o desporto, mesmo o amador, é feito de metas, e a paixão inerente, acredita a Betano, merece ser atendida e alimentada, para que esse fogo não se extinga.

O programa Heróis do Desporto está aberto a candidaturas através do site Heróis.pt. Esses atletas ou instituições amadoras que tornam uma modalidade em paixão, em modo de estar na vida, muitas vezes dando sem receber, podem habilitar-se a ter aquele extra de ‘força’.

Como muitas vezes fazem na sua atividade desportiva, é só arriscar e apresentar a sua história desportiva, o seu projeto e a situação em que estão. No fundo, quem são, para onde querem ir e de onde partem agora para chegar a um fim.

Um painel de elementos da Betano, com os convidados Joel Pereira, diretor de modalidades do Sp. Braga, e Rui Osório, diretor da Fundação Centenário do Marítimo, analisará e ‘escreverá’ quem são os novos Heróis do Desporto que a Betano se compromete a apoiar pela paixão pelo jogo, pela competição, pela pureza do Desporto em si.