A FIGURA: Paulinho

Esteve sempre liga do à corrente, parecendo correr-lhe nas veias o antídoto para evitar a despromoção do Moreirense. Jogou com o que tinha e com o que não tinha, fazendo, juntamente com Rodrigo Conceição, uma asa direita temível. Foi, aliás, pela direita que os cónegos fabricaram os três golos. Paulinho está no primeiro golo ao fazer o lançamento de linha lateral, e cruza para o terceiro golo. Trabalho primoroso no quarto golo, apesar de perder o momento do remate ainda foi a tempo de trabalhar o cruzamento para Yan Matheus. Se há um rosto para a crença cónega neste jogo, Paulinho é esse rosto.

O MOMENTO: golo de Sori Mané (9’)

Paulinho ameaçou o lançamento longo, mas serviu Rodrigo Conceição que apareceu bem perante a inoperância do setor mais recuado dos cónegos. O cruzamento sai com as medidas certas e na área Sori Mané aproveita nova inoperância da defesa vizelense. Cabeceamento cruzado a abrir caminho ao triunfo do Moreirense.

OUTROS DESTAQUES

Rodrigo Conceição

Fez com Paulinho uma asa direita de extrema competência, sendo deste setor que o Moreirense criou perigo edificou as bases do triunfo. Fez uma assistência para golo, o primeiro, com um cruzamento com as medidas certas.

Mendez

O médio foi dos mais convictos da equipa de Álvaro Pacheco, destacando-se essencialmente com a bola nos pés. Bem no capítulo do passe também nas bolas paradas, Mendez foi dos menos maus do conjunto vizelense.

Rafael Martins

Voltou a ficar longe das redes adversárias, até teve oportunidade para marcar, mas atirou ao lado num lance em que podia ter feito mais. Ainda assim, lutou muito e ajudou a compor a manobra ofensiva dos cónegos.

Marcos Paulo

O capitão do Vizela entrou no decorrer da segunda metade do jogo, a tempo do tento de honra dos vizelenses. Grande golo na sequência de um livre direto junto À quina da área.