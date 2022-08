Paulo Futre já enviou uma mensagem do hospital, a tranquilizar quem o acompanha, mas vários emblemas e personalidades do desporto fizeram questão de deixar também mensagens de incentivo ao antigo jogador, hospitalizado depois de se ter sentido mal no funeral da mãe.

Foi o caso de Sporting, FC Porto e Atlético de Madrid, emblemas que representou, assim como a Federação Portuguesa de Futebol e o presidente da Liga, Pedro Proença.

Força, Paulo Futre. A família azul e branca está contigo 💙#FCPorto pic.twitter.com/Bmzx2tl8e2 — FC Porto (@FCPorto) August 21, 2022