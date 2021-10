O Sporting começou a preparar o jogo com o Besiktas e voltou à Academia depois da vitória no Restelo com Pedro Porro a fazer apenas tratamento.

O lateral espanhol sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito na sequência de uma entrada de Frias, jogador do Belenenses.

De resto, também Luís Neto trabalhou de forma condicionada e Bruno Tabata tem um traumatismo no joelho direito e realizou tratamento.

De acordo com os leões, «os jogadores titulares frente ao conjunto do Restelo realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto o restante plantel trabalhou normalmente no relvado».