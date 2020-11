O Farense instaurou um processo disciplinar a Jonatan Lucca, jogador que no passado fim-de-semana falhou um penálti frente ao Belenenses. A notícia foi avançada pelo jornal A Bola e confirmada pelo Maisfutebol.

Recorde-se que Ryan Gauld colocou os algarvios a vencer aos 69 minutos na conversão de uma grande penalidade. Aos 80 minutos, Jonatan Lucca pediu para ser ele assumir novo penálti favorável ao Farense. Rematou à Panenka, mas acertou na trave.

Terá sido este o motivo para a abertura do processo interno do Farense ao jogador, que representou o Belenenses até se mudar para o clube algarvio no mercado de Inverno.

Após o jogo, o técnico Sérgio Vieira já tinha afirmado: «Essa é uma situação que vamos debater internamente. Não era isso que estava definido. No momento antes do penálti questionei o Ryan e ele disse-me que tinham combinado, mas não era o que estava definido. Agora, que vai haver um posicionamento forte sobre essa situação, vai. Porque é inaceitável a forma irresponsável como desperdiçámos a oportunidade de fazer o 2-0.»