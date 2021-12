O FC Porto prosseguiu esta terça-feira a preparação do clássico com o Benfica ainda com alguns problemas no eixo defensivo.

Pepe e Iván Marcano fizeram tratamento e trabalho de ginásio e são os nomes que constam no boletim clínico dos dragões, juntamente com Marko Grujic, que voltou a trabalhar no relvado mas de forma condicionada.

À semelhança do que aconteceu no último treino, o defesa João Marcelo esteve à disposição de Sérgio Conceição.

Os azuis e brancos voltam aos trabalhos esta quarta-feira, no Olival, pelas 10h30.