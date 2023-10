A Argentina de Messi e Otamendi joga na próxima madrugada em Lima, no Peru, na 4.ª eliminatória da zona de qualificação sul-americana para o Mundial de 2026.

A seleção celeste lidera o grupo, com nove pontos, enquanto o Peru está no penúltimo lugar, apenas com um ponto. Por isso, precisa desesperadamente de uma vitória.

Nesse sentido, xamãs do Peru decidiram juntar-se nas proximidades do Estádio Nacional para proceder a rituais de má forte para a seleção argentina. Pouco tempo depois, surgiram no local xamãs da Argentina, procurando contrariar essa «magia negra».

