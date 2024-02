Luís Montenegro, líder da Aliança Democrática, foi atingido na cabeça por tinta verde, atirada por um suposto ativista ambiental, durante uma ação de campanha na Bolsa de Turismo, em Lisboa

«Pontaria não faltou ao jovem que me abordou. Tenho todo o respeito por quem se manifesta e defende as suas causas, mas se a ideia era transmitir-me a preocupação que todos devemos ter com as alterações climáticas, com as questões da sustentabilidade, era mais fácil termos conversado, termos dialogado a cerca disso», destacou o líder partidário numa primeira reação ao incidente.

O ativista foi retirado do local pela polícia que se encontrava no local.

Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, já reagiu, entretanto, ao ataque ao adversário político. «Condeno qualquer protesto em contexto de campanha eleitoral. Lamento esse protesto», afirmou o líder do PS em Leiria.