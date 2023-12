Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Casa Pia (0-1), em Rio Maior, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

- Acho que foi um jogo, do início ao fim, em que o Casa Pia andou atrás de nós, foi sempre uma equipa reativa. Trabalhámos muito bem, defendemos muito bem as iniciativas do Casa Pia, tivemos muita paciência com bola.

- Poderíamos ter sido mais eficazes a explorar alguns espaços no momento certo. Demorámos a solicitar na profundidade e, depois, quando fomos à procura, já o Casa Pia tinha baixado as linhas e essa solução já não era evidente.

- Fomos ineficazes nas bolas que tivemos para fazer golo, principalmente no primeiro tempo. Depois, cometemos um erro e metemos o Casa Pia ainda mais confortável, à procura de uma transição para matar o jogo. Mérito do Casa Pia, que soube posicionar-se e guardar o resultado que tinha construído.

- Não há justiça ou injustiça no futebol, mas acho que, por aquilo que foi a partida, é um resultado totalmente imerecido. Tenho pouco a criticar a minha equipa hoje. Mostrámos qualidade e segurança e isso agradou-me bastante.

- O Midana [Cassamá] diz que toca no Ricardo [Batista], mas a tentar disputar a bola é empurrado por trás, desequilibrou-se e depois houve o contacto. Vai aprender com o erro [expulsão] certamente. O que me transmitiu foi isso. Não negou que houve um contacto.