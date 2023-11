[O golo acabou por ser tardio para ter outro resultado?]

Concordo. Se tivéssemos feito, numa das outras oportunidades, o resultado poderia ter sido outro. Mas não sei se merecíamos outro resultado pela forma como disputámos a primeira parte que foi muito má, com falta de agressividade, de intensidade. Sofremos golos muito fáceis para o adversário e fomos a perder por dois, para o intervalo, o que é muito difícil.

No nosso campeonato, dar a volta a perder por dois é difícil, por mais vontade e qualidade que tenhamos – e na nossa segunda parte até a tivemos.

Os grandes responsáveis por este resultado somos nós e temos de perceber que, assim, se não mudarmos, vai ser difícil. Eu nunca enganei os sócios do Chaves. Sabia das dificuldades que ia encontrar e temos de mudar, acima de tudo, a mentalidade para competir a este nível.

Eu sou o grande responsável – não tenho nada a aponta aos atletas no dia a dia, mas a verdade é que chegam ao dia da competição e, em muitos momentos, não dão a resposta de que estamos à espera. Temos de perceber o porquê e continuar o trabalho. O momento é difícil, mas não me sei agarrar a mais nada que não seja o trabalho diário e ir à luta com estes atletas.

[O que quis com as três substituições ao intervalo?]

Dar mais agressividade ofensiva acima de tudo e mudar porque a primeira parte foi muito fraca.

Se pudesse, era quase a equipa toda foi o que lhes disse ao intervalo. Na segunda parte, criámos varias oportunidades e faltou-nos ter mais calma na zona de finalização. Há aqui um conjunto de erros nossos que estão identificados e temos de trabalhar. No futebol, não há momentos para entrar em desespero: há responsabilidade e muito trabalho pela frente.

[Acredita que a paragem para as seleções vem num bom momento?]

Quando chegámos, tivemos três vitórias: duas vitórias e um empate e não foi boa porque não voltámos a ganhar. Acredito que esta possa ser, mas as equipas melhoram a competir. É o que temos e espero que seja positiva para que, quando o campeonato recomeçar, sejamos mais competitivos.

[Pondera voltar ao 4-4-2?]

Neste momento, equaciono todo. Começar a conhecer também melhor os atletas e como se sentem mais confortáveis. Tudo é válido no futuro.