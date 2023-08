É certo que ainda é uma fase embrionária da época. Até Maio, ainda faltam 32 jornadas e muitos, muitos pontos.

Mas aquilo que a realidade de hoje, 19 de Agosto de 2023, nos mostra é um Boavista como não se via há muito tempo.

Os axadrezados somaram nova vitória, marcaram quatro golos e parecem ter uma equipa sólida, eficaz e recheada de qualidade, com nomes como Seba Perez, Salvador Agra ou Bozeník em clara evidência.

Também é certo que a equipa de Petit vinha de um bom momento – a vitória frente ao Benfica, alcançada nos minutos finais, foi um grande alento para início de campeonato.

Mas nem tudo se explica por aí: hoje, em Portimão, os boavisteiros mostraram argumentos. Uma vez mais.

A vitória, que não oferece qualquer tipo de contestação, começou a ser construída muito cedo. Ao minuto 6, Morais fez um bom cruzamento e Relvas, de cabeça, marcou um auto-golo.

A vantagem seria dilatada rapidamente: aos 9m, Bozeník – o tal dos dois golos ao Benfica – marcou mais um, num lance confuso dentro da área, mas que acabou com um remate para o fundo das redes.

E o terceiro… não tardaria.

Numa transição rápida, Tiago Morais fintou Relvas, entrou na área e rematou, com a bola ainda a bater no defesa-central do Portimonense antes de entrar.

Estavam jogados 22 minutos e o Boavista já ganhava por três.

E o Portimonense? Para que tenha uma ideia, em toda a primeira parte, os algarvios apenas fizeram um remate, por Ronnie Carrillo. Tiveram mais posse de bola, é um facto, mas sempre muito inconsequente.

Para a segunda parte, a equipa de Paulo Sérgio apareceu com outra cara. Além das duas substituições – saídas de Seck e Guga para entradas de Igor Formiga e Hélio – os algarvios tiveram algo inédito até então: oportunidades de golo.

Na verdade, foram várias: de Hélio, Estrela, de Ronnie (por duas vezes), de Relvas, mas nenhuma ia dando em golo.

Em abono da justiça, diga-se que o Portimonense da segunda parte merecia mais.

O golo da “consolação” surgia já tarde, ao minuto 90, por intermédio de Ronnie Carrillo.

Mesmo esse tento, acabou por ser esquecido porque, quatro minutos depois, o Boavista voltou a marcar, pelo recém-entrado Vukotic.

A vida de Paulo Sérgio, ao leme dos algarvios, parece estar cada vez mais complicada: são duas jornadas, duas derrotas, nove golos sofridos e um marcado.

Já o Boavista, vive a alegria de uma excelente entrada no campeonato:, é, à condição, o líder do campeonato, somando seis pontos, tal como Sporting e Vitória Sport Clube.

Está feliz esta pantera.