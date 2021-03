Fernando Santos anunciou nesta terça-feira a lista de 25 convocados paraos próximos jogos da seleção, que vai defrontar o Azerbaijão, a Sérvia e o Luxemburgo.

As grandes novidades são as chamadas do lateral Nuno Mendes e do médio João Palhinha, ambos do Sporting.

Nota ainda para os regressos de Cédric Soares, Pepe, Rafa e André Silva, enquanto Nelson Semedo, Rúben Semedo, Mário Rui, William Carvalho, Paulinho e Francisco Trincão saem da lista de eleitos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva;

Defesas: Rúben Dias, Cédric Soares, João Cancelo, Domingos Duarte, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro.

Médios: Bruno Fernandes, Danilo, Palhinha, Bernando Silva, Rúben Neves, Moutinho, Renato Sanches e Sérgio Oliveira.

Avançados: Cristiano Ronaldo, André Silva, Diogo Jota, João Félix, Pedro Neto e Rafa.

