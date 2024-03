Será coisa de dois ou três anos, talvez quatro, vá, até a Geração Alpha começar a bater à porta do futebol de topo. Basta recordar, aliás, que já esta temporada o Milan estreou Francisco Camarda, jovem prodígio de apenas 15 anos.

O ponta de lança italiano nasceu em 2008, é verdade, mas é uma questão de tempo, muito pouco tempo, para a Geração Alpha (nascidos depois de 2010) aparecer também por aí a deixar-nos a todos de boca aberta.

Ora por isso o Maisfutebol foi à procura dos projetos pós-Geração Z que mais prometem nesta altura.

São nativos-digitais, que nasceram já com as redes sociais e web 2.0, profundamente ligados à tecnologia, mas ainda assim tão apaixonados pelo futebol como nós éramos com a idade deles.

Já agora, e por falar nisso, será que a idade interessa mesmo?

É cada vez mais normal ver um futebolista de 16 anos a jogar na Liga dos Campeões, como é caso de Lamine Yamal pelo Barcelona, ou um jogador que aos 20 anos já é o melhor marcador da temporada do Real Madrid, como é o caso de Jude Bellingham. Ou até em Portugal, com João Neves (19), António Silva (20) ou Ousmane Diomande (20), que apesar da tenra idade têm a maturidade necessária para serem titulares indiscutíveis nas respectivas equipas.

Depois deles, o que se segue? Quem será o próximo?

O Maisfutebol foi então à procura daquele que será o primeiro jogador da Geração Alpha e pediu ajuda a quatro especialistas, que revelaram as suas apostas. Fique atento a estes nomes no futuro.

David Makinde, Brasil/Nigéria

Jogador do Sporting, nascido a 12 de maio de 2011

*a escolha do treinador Pedro Bouças

De apenas 12 anos, o jovem médio ofensivo chegou a Portugal em 2020, mas onde começou a chamar a atenção foi no Brasil, na altura a jogar futsal pelo Palmeiras. Em terras lusas, integrou inicialmente a equipa do Núcleo Sporting Aveiro, tendo mesmo sido campeão distrital em 2021/22 e 2022/23. Ao Sporting chegou na presente temporada e tem brilhado nos escalões de formação, levando já 23 golos em 19 jogos, divididos pelas equipas dos sub-14 e sub-15.

«Médio ofensivo de talento raro. Relação com bola incrível, excelente tomada de decisão e velocidade de execução. É o tipo de jogador que desequilibra todo um jogo», diz Pedro Bouças.

Com sangue nigeriano, David tem um segundo nome que se revê em campo: ‘Ayodeji’, que na língua Iorubá significa «Felicidade a dobrar», que define um jovem futebolista que tem demonstrado bastante talento em Portugal e até já é patrocinado pela Adidas!

De notar que na família não é só David que tem uma veia futebolística, mas também o irmão, Kevin ‘Ayomide’ (a minha alegria chegou) Makinde, um ponta de lança que joga atualmente nos sub-19 do Paços de Ferreira, com apenas 17 anos. Se David é bom, Kevin também o é! Algo confirmado por um David de oito anos, que em 2019 foi entrevistado pela TV Record e admitiu mesmo que o irmão é «melhor jogador».

Francisco Wang, Portugal/China

Jogador do Benfica, nascido a 14 de fevereiro de 2010

*a escolha dos scouts Ricardo Ferreira e Diogo Silva

Nascido em Portugal, mas com dupla nacionalidade chinesa, o jovem médio ofensivo de 14 anos tem chamado a atenção pela qualidade que apresenta dentro das quatro linhas. Começou por jogar em Leiria, na CD Escola Académica, mas em 2018 juntou-se ao Benfica, onde figura até à atual época. O jovem tem sido destaque nas três equipas do escalão sub-15 das águias, na geração de 2009, registando esta temporada nove golos em 26 jogos. De notar que Francisco, apesar dos 14 anos, já é agenciado pela Gestifute, liderada pelo 'Super Agente' Jorge Mendes.

«Haveria vários jogadores das gerações de 2010 para cima que podia referenciar. Mas de todos escolho o Francisco Wang, nascido em 2010, que joga no Benfica. O Francisco é um miúdo nascido em Portugal mas de raízes chinesas. Começando pelo que apresentava como eventual debilidade, a estatura. No entanto, jogando como médio ou avançado, nos três corredores (à excepção de ponta de lança), tal não é castrador como aliás vem demonstrando o João Neves. Porque a dimensão mental e a inteligência contornam essa dificuldade, através da competitividade, agressividade e de melhores e mais rápidas decisões que os adversários. Além disso é um miúdo com extrema vontade de crescer e melhorar, muito educado, sempre atento e concentrado. Passa horas na rua ou em casa a melhorar a sua relação com bola e as suas qualidades individuais. E é aí que se destaca de forma tremenda. Tem imensos recursos, dribles desconcertantes e uma velocidade de decisão e execução incríveis. É destro, mas tem o pé não dominante muito desenvolvido. Esta época já jogou com a geração de 2009 que também é muito rica em talento, e inclusive, num dos jogos contra o FC Porto», afirmou Ricardo Ferreira, scout e analista de futebol.

Um jogador «criativo», tal como também nos relata Diogo Silva, scout e analista de futebol.

«É um jogador ágil, tecnicamente muito forte e com capacidade de jogar entre linhas. É mais de último passe, embora também tenha bons números em termos de golos». Sobre a possibilidade de chegar à equipa principal das águias e brilhar no relvado da Luz, Diogo explicou-nos que é algo «difícil projetar com esta idade, mas de certeza será um jogador que vai chegar às equipas sub-23 e B do clube».

Martim Ribeiro, Portugal

Jogador do Sporting , nascido a 22 de abril de 2010

*a escolha do scout Alexandre Araújo

Ponta de lança de 13 anos, chegou ao Sporting na época passada (2022/23) e registou números dignos de atenção, com 36 golos (!) em 28 jogos, nos sub-14 e 15. No seu trajeto até ao leões, esteve quatro épocas no Perspectiva Em Jogo Ad (2017-2021) e uma no Núcleo SCP Solar do Norte (2021/22).

Tem algumas semelhanças com o irmão, o também ponta de lança Rodrigo Ribeiro, atualmente a jogar na Premier League, no Nottingham Forest, mas este é, diga-se, mais «goleador».

«É um avançado centro que se destaca pela sua capacidade goleadora, técnica refinada e capacidade de se associar com os colegas», afirmou o scout Alexandre Araújo.

Esta época, a jogar pelas três equipas do escalão sub-15 do Sporting, o jovem craque já colocou a bola no fundo das redes 14 vezes nas 22 partidas que disputou.