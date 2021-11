Os jogadores convocados por Fernando Santos para os jogos de Portugal com a Irlanda e a Sérvia, decisivo para o apuramento para o Mundial do Qatar, já estão concentrados na Casa dos Atletas. Guedes e José Sá, chamados já nesta segunda-feira, também se juntaram ao grupo.

Os jogadores chegaram à unidade hoteleira da Cidade do Futebol, em Oeiras, durante esta segunda-feira e na terça arrancam formalmente a preparação para o próximo jogo, a 11 de novembro em Dublin, com um treino logo pela manhã.

Depois do jogo com a Irlanda, a equipa das quinas defronta a Sérvia a 14 de novembro no Estádio da Luz, numa partida que será definirá qual das duas seleções se apura diretamente para o Qatar.