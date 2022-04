Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, em declarações no final da derrota por 3-0 na Alemanha:

«Sem dúvida que estou agradado com o compromisso e com a entrega. Não tivemos tanto critério, não tivemos tanta bola quanto gostaríamos e isso obrigou-nos a defender mais do que aquilo com que estávamos a contar. Sabíamos que iríamos passar algum tempo a defender, mas foi sempre muito difícil.

Disse às jogadoras que continuava orgulhoso, independentemente do resultado. Em festa ou em luto, vamos para o próximo treino e, a partir daí, pensar no próximo jogo. Hoje jogámos em casa de uma das melhores equipas do mundo e não tivemos medo. Mas temos de crescer e de aprender com os nossos erros para estarmos ao nível destas equipas.»