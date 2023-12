João Mário completou a reviravolta e deixa o Benfica em vantagem às portas do intervalo. Ao segundo poste, e após cruzamento de Aursnes, o médio marcou o segundo golo das águias.

Antes deste jogo, os comandados de Schmidt sabiam que o empate bastaria para garantir presença na fase final da Taça da Liga. Por sua vez, com 2-1 no marcador, o Aves SAD precisa de três golos para sonhar com a qualificação.

Veja o golo: