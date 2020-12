Pedro Gonçalves foi eleito o melhor médio da Liga no mês de novembro.

O jogador do Sporting, melhor marcador do campeonato, recebeu 44 por centos das preferências de voto dos treinadores principais das 18 equipas e bateu por larga margem Stephen Eustáquio (Paços de Ferreira, 18 por cento) e Sérgio Oliveira, médio do FC Porto que se ficou pelos 13 por cento.

Em novembro, Pote assinou seis golos e uma assistência. Recorde-se que em setembro e outubro (prémio único), o médio leonino já havia sido distinguido.

Nesta terça-feira, Pedro Porro, também do Sporting, foi considerado o melhor lateral de novembro.