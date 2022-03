Um adepto do Everton foi banido dos estádios de futebol durante quatro anos, depois de atirar uma garrafa de água que atingiu Matty Cash, do Aston Villa, quando as duas equipas se defrontaram no Goodison Park, em janeiro.

Roger Tweedle admitiu a agressão ao lateral dos villans e foi ainda condenado a oito semanas de pena suspensa e 100 horas de serviço comunitário.

O episódio ocorreu já em tempo de compensação da primeira parte, quando os jogadores do Aston Villa comemoravam o golo apontado por Emiliano Buendia. O adepto foi imediatamente identificado e retirado do local, tendo justificado o gesto por «não estar muito feliz» com o golo do adversário.

O tribunal de Sefton, segundo a Sky Sports, entendeu que o jovem de 19 anos estava arrependido e não se tinha apercebido que havia cometido um crime.

«É um assunto sério atirar qualquer garrafa, plástico ou vidro, e atingir alguém no rosto. É uma sorte que ninguém se tenha magoado. O facto de ter acontecido num jogo de futebol aumenta a gravidade», disse o juiz James Clarke, citado pela Sky Sports.

O adepto do Everton deverá ainda ficar longe de Goodison Park, num raio de um quilómetro.