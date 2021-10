O West Ham continua a surpreender na Premier League e mantém-se firme nos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Esta tarde, os londrinos foram a Birmingham golear o Aston Villa por 4-1, em jogo da 10.ª jornada da Premier League.

Benjamin Johnson abriu o marcador logo aos 7m, mas o empate surgiu por Ollie Watkins aos 34m. Quatro minutos depois, Declan Rice recolocou os «Hammers» em vantagem, que viria a aumentar no segundo tempo: o espanhol Pablo Fornals ampliou aos 80m e aos 84m Jarrod Bowen sentenciou o 4-1 final.

O West Ham está em 4.º lugar, com 20 pontos, em igualdade com o Man. City e apenas atrás do Liverpool (22) e do líder Chelsea (25). O Aston Villa é 15.º, com 10.

