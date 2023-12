Veljko Birmancevic venceu o prémio de jogador da semana da Liga Europa.

Gonçalo Inácio, que marcou dois golos na vitória do Sporting sobre o Sturm Graz por 3-0, estava entre os candidatos, mas o galardão acabou por ser entregue ao avançado sérvio, que marcou dois golos na vitória forasteira do Sparta Praga sobre o Aris Limassol.

Com três passes para golo, Fortounis, médio do Olympiakos de Carlos Carvalhal (que se estreou com uma goleada por 5-2 sobre o Backa Topol), era o outro jogador entre os nomeados, tal como Mojmir Chytil, avançado checo que bisou na goleada do Slavia Praga por 4-0 sobre os suíços do Servette.