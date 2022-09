Alguns dados pessoas do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa foram partilhados na internet após o ataque informático à TAP, segundo o jornal Público.

Em nota enviada ao diário, a Presidência da República confirma que o chefe de Estado já está informado de que algumas das suas informações pessoais foram partilhadas pelos hackers do grupo Ragnar Locker.

Entre as outras personalidades que viram os seus dados serem partilhados estão o primeiro-ministro António Costa, o diretor do SIS Adélio Neiva da Cruz, e o deputado André Ventura, além de Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o Expresso.

Lembre-se que a TAP foi alvo de um ciberataque na noite do dia 25 de agosto, confirmou a companhia aérea em comunicado, garantindo que «os mecanismos de segurança da TAP foram prontamente acionados e os acessos indevidos bloqueados».

