Poucas horas depois de ter recebido em São Bento os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Liga, FC Porto, Benfica e Sporting, o primeiro-ministro recorreu às redes sociais para pronunciar-se sobre as dúvidas em torno de um regresso do futebol profissional em breve, por força da pandemia de covid-19.

«A retoma das competições, quando decidida, será sustentada em fundamentos técnicos de saúde. Não podemos arriscar a saúde nem dos atletas nem dos adeptos», começou por escrever António Costa.

«O futebol é mesmo o desporto-rei. A vontade que sentimos de voltar a assistir ao vivo a um jogo de futebol e de vibrarmos com os golos da nossa Seleção é imensa. Sendo essa, acredito, a nossa vontade coletiva, essa decisão não pode ser emocional nem tomada de impulso», acrescentou o primeiro-ministro.

No encontro de São Bento esteve presente também o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, que defendeu que «a primeira preocupação é a saúde pública», embora ressalvando que «o Governo também compreende que há um impacto económico muito relevante para a indústria».

«Se não podemos deixar colapsar a indústria de uma forma geral, a indústria do futebol também não deve ficar à margem desta preocupação para que não haja esse colapso», acrescentou.

João Paulo Rebelo defendeu que é preciso esperar pela análise das autoridades de saúde, em conjunto com as instâncias desportivas.

Um discurso idêntico ao que foi assumido por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, também à saída da reunião em São Bento.

Desse encontro não saiu qualquer decisão definitiva, mas essa pode surgir quinta-feira, quando o Governo adotar medidas concretas relativamente ao alívio do confinamento, uma vez que o Estado de Emergência não será renovado.

Reuni com a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga de Clubes e os Presidentes do @FCPorto, do @SLBenfica e do @Sporting_CP. A retoma das competições, quando decidida, será sustentada em fundamentos técnicos de saúde. Não podemos arriscar a saúde nem dos atletas nem dos adeptos. pic.twitter.com/cj8grD6vSF