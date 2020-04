O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deixa uma decisão relativa ao eventual regresso das competições profissionais nas mãos das autoridades de saúde e no próprio Estado, ainda que partindo das avaliações feitas em conjunto com as instâncias desportivas.

«A evolução da pandemia dá alguma esperança nesta evolução positiva, mas acima de tudo está a saúde. Dos atletas, dos treinadores, de todas as pessoas envolvidas no espetáculo. Essa avaliação vai ser feita nos próximos dias, entre os técnicos da federação, a Liga e as autoridades de saúde. Essa maior vontade que existe está dependente desta decisão, que terá de sair dos técnicos», afirmou o líder federativo, recebido esta terça-feira pelo primeiro-ministro, tal como os presidentes de Liga, Benfica, FC Porto e Sporting.

Nos próximos dias será analisada a situação do confinamento, num âmbito mais global, mas daí pode também surgir uma decisão final sobre o futebol.

«Há um conjunto de medidas para diminuir o confinamento, que serão anunciadas na quinta-feira. Se os trabalhos com a DGS conduzirem a uma decisão definitiva, será anunciada na quinta-feira», adiantou Fernando Gomes.

Questionado sobre a possibilidade de retomar os campeonatos profissionais em cinco ou seis estádios apenas, o líder federativo assumiu que essa é uma possibilidade.

«Isso enquadra-se na avaliação do risco. O primordial para a retoma é a analise de risco e a prudência da retoma. Isso está ligado, e essa análise terá de ser feita, para evitar o risco», respondeu.